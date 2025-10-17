Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По горячим следам: на Дону задержан подозреваемый в двойном убийстве

Ростовская область, 17 октября 2025, DON24.RU. Донские полицейские задержали 49-летнего подозреваемого в совершении двойного убийства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

«В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о причинении тяжких телесных повреждений. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тела женщины 1967 года рождения и мужчины 1963 года рождения с признаками смерти», — сообщает источник.

По предварительной версии, подозреваемый, находясь в конфликте с потерпевшими, нанес им множественные удары тупым твердым предметом, что привело к их гибели. После этого мужчина скрылся.

Благодаря оперативным действиям полицейских подозреваемый был задержан по «горячим следам».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.