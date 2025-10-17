По горячим следам: на Дону задержан подозреваемый в двойном убийстве

«В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о причинении тяжких телесных повреждений. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тела женщины 1967 года рождения и мужчины 1963 года рождения с признаками смерти», — сообщает источник.
По предварительной версии, подозреваемый, находясь в конфликте с потерпевшими, нанес им множественные удары тупым твердым предметом, что привело к их гибели. После этого мужчина скрылся.
Благодаря оперативным действиям полицейских подозреваемый был задержан по «горячим следам».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.