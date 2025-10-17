Ричмонд
Полиция нашла вандала, расстрелявшего стеклянную крышу перехода в центре Омска

На 18-летнего парня заведено уголовное дело по статье «Вандализм».

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 16 октября, в соцсетях Омска появилось видео, где неизвестный молодой человек расстреливает из пистолета стеклянную крышу перехода на Любинском проспекте. Сегодня, 17 октября, в УМВД по Омской области сообщили, что вандала нашли.

Как выяснилось, стрелявшему 18 лет. За пистолет он взялся после того, как посетил с приятелем расположенный неподалеку бар. Пневматический пистолет он принес с собой и, выйдя из бара, решил продемонстрировать другу, как он работает — пострелять по стеклам подземного перехода.

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье «Вандализм». Максимальная санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде ареста сроком до трех месяцев. Также виновному предстоит возместить причиненный ущерб — разбитое стекло оценили в 40 тысяч рублей. Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался.