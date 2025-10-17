Полиция нашла вандала, расстрелявшего стеклянную крышу перехода в центре Омска

Как выяснилось, стрелявшему 18 лет. За пистолет он взялся после того, как посетил с приятелем расположенный неподалеку бар. Пневматический пистолет он принес с собой и, выйдя из бара, решил продемонстрировать другу, как он работает — пострелять по стеклам подземного перехода.