Возле Судака не берег выбросился дельфин с редкой зубной аномалией

Ранее «АиФ-Крым» рассказывал: умер дельфин Бублик, за жизнь которого боролись две недели в Севастополе. Несмотря на все усилия волонтеров — они круглосуточно ухаживали за ним, промывали желудок, удаляли мусор и несколько раз проводили реанимационные процедуры — животное не смогло выжить.