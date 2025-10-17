Возле Судака не берег выбросился дельфин с редкой зубной аномалией

В районе Судака обнаружен выбросившийся на берег дельфин-белобочка с редкой аномалией зубов. Об этом сообщили в центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море».
По словам специалистов, животное было истощено и находилось в тяжелом состоянии, спасти его не удалось — дельфин погиб еще до приезда сотрудников центра. В ходе ветеринарного осмотра выяснилось, что причиной выброса стала тяжелая системная инфекция, затронувшая печень и почки.
Кроме того, у дельфина выявили необычную особенность: в ротовой полости обнаружили дополнительный ряд зубов — полиодонтию, крайне редкую для этого вида патологию. Как отмечают специалисты, подобные случае у дельфинов фиксируются крайне редко и представляют научный интерес.
