Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии пациент устроил дебош в «скорой помощи» и напал на фельдшера

В критический момент медики нажали «тревожную кнопку».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ночная поездка в «скорой помощи»"в Улан-Удэ обернулась настоящим испытанием для медиков. Как пояснили КП-Иркутск в Управлении Росгвардии по Республике Бурятия, прибыв на вызов в микрорайон Зверосовхоз, фельдшер и водитель столкнулись с неожиданной агрессией.

— Пациент, которому требовалась помощь, начал оскорблять их, хвататься за медицинское оборудование и напал на фельдшера., — рассказали в пресс-службе ведомства.

В критический момент врачи нажали «тревожную кнопку». На помощь им оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Он утихомирили разбушевавшегося мужчину. 37-летний местный житель, который, как выяснилось, уже имел судимости, отказался от предложенной госпитализации и был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.