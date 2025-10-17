В Бурятии пациент устроил дебош в «скорой помощи» и напал на фельдшера

Ночная поездка в «скорой помощи»"в Улан-Удэ обернулась настоящим испытанием для медиков. Как пояснили КП-Иркутск в Управлении Росгвардии по Республике Бурятия, прибыв на вызов в микрорайон Зверосовхоз, фельдшер и водитель столкнулись с неожиданной агрессией.
— Пациент, которому требовалась помощь, начал оскорблять их, хвататься за медицинское оборудование и напал на фельдшера., — рассказали в пресс-службе ведомства.
В критический момент врачи нажали «тревожную кнопку». На помощь им оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Он утихомирили разбушевавшегося мужчину. 37-летний местный житель, который, как выяснилось, уже имел судимости, отказался от предложенной госпитализации и был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.