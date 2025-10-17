В Азии из рабства спасли 3.5 тысячи человек, среди которых больше сотни туристок из СНГ

Сейчас всех спасенных готовят к отправке домой. Среди них больше сотни девушек из стран СНГ, а также граждане Китая, Вьетнама и Камеруна. Преступники действовали по отлаженной схеме: представляясь модельными агентами, они предлагали выгодные контракты в Юго-Восточной Азии. По приезде у жертв отбирали документы, после чего заставляли заниматься мошенничеством.