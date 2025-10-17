В Азии из рабства спасли 3.5 тысячи человек, среди которых больше сотни туристок из СНГ

Около 3,5 тысяч человек были спасены из трудового рабства в Мьянме и Камбодже в результате серии массовых рейдов по скам-центрам. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, многие из освобожденных пленников числились в списках на продажу для трансплантации органов.
Сейчас всех спасенных готовят к отправке домой. Среди них больше сотни девушек из стран СНГ, а также граждане Китая, Вьетнама и Камеруна. Преступники действовали по отлаженной схеме: представляясь модельными агентами, они предлагали выгодные контракты в Юго-Восточной Азии. По приезде у жертв отбирали документы, после чего заставляли заниматься мошенничеством.
По данным Mash, во время операции в Камбодже задержали пятерых женщин. Следователи считают, что они помогали вербовать новых жертв. Теперь им инкриминируют торговлю людьми, убийства и онлайн-мошенничество.
В Мьянме для масштабной операции по зачистке северных высокогорных районов страны привлекли армию. Цель — поиск нелегальных центров и удерживаемых там людей. Ранее сообщалось о том, что туда попали россиянка из Читы и гражданка Беларуси, которые приехали на заработки и обманным путем оказались в заложниках.