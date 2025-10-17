«Требуется медпомощь 4-го уровня»: 3-летнюю девочку, выброшенную из окна своим же папой, увезли в Москву

Сегодня, 17 октября, девочку, которую выбросил из окна свой же отец, отправили на лечение в Москву. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Чрезвычайное происшествие произошло 9 октября утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Произошедшее под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Мужчину заключили под стражу.
Пострадавшего ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17. Нейрохирурги провели операцию, девочка долгое время находилась в реанимации.
— Мы сохранили ей жизнь, стабилизировали состояние, сделали все возможное и теперь ей требуется медпомощь четвертого уровня. Девочка продолжит лечение в Российской детской клинической больнице. В Москву ее доставят спецбортом специалисты Центра медицины катастроф, — заявил глава Минздрава Башкирии.
Недавно ведомства опубликовали видео с места событий. Также была опубликована запись самого момента ЧП.
