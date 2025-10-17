В Москве закрыли кафе, где проходили подставные свидания

— По инициативе Савеловской межрайонной прокуратуры по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело (ст. 159 УК РФ). Сейчас помещение кафе уже опечатано, — рассказала Нефедова.
Девушки знакомились со своими жертвами, как правило, в соцсетях. Затем они проводили вечер с потерпевшими в кафе. Впоследствии мужчинам выставляли счет, не соответствовавший оказанным услугам. Потерпевшие обратились к правоохранителям. По итогам проверки, которую провела прокуратура, в заведении выявили целый ряд нарушений. В ведомстве контролируют ход расследования этого дела.
Ранее подставные свидания организовали в подмосковных Химках. Там девушки действовали по той же схеме. В результате потерпевшим приходилось брать кредиты, чтобы расплатиться за свидания. СК возбудил уголовное дело по факту мошенничества.