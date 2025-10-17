В Москве закрыли кафе, где проходили подставные свидания

Девушки знакомились со своими жертвами, как правило, в соцсетях. Затем они проводили вечер с потерпевшими в кафе. Впоследствии мужчинам выставляли счет, не соответствовавший оказанным услугам. Потерпевшие обратились к правоохранителям. По итогам проверки, которую провела прокуратура, в заведении выявили целый ряд нарушений. В ведомстве контролируют ход расследования этого дела.