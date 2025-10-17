Ричмонд
У супругов из Иркутска угнали купленный на годовщину внедорожник

27-летний парень разбил стекло и с помощью отвертки завел машину.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Для супругов из Иркутска 40-летие совместной жизни омрачилось угоном. Внедорожник «Лада Нива», который муж с женой купили в качестве ценного подарка, бесследно исчез с парковки у дома. В полиции объяснили что, в машине не было сигнализации, поэтому 27-летний парень легко разбил стекло и использовав отвертку вместо ключа, поехал на чужой машине к другу.

— Как только поступило сообщение об угоне, на место выехали оперативники. Они быстро определили, куда поехал угонщик и перехватили его на пункте весового контроля, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

За время своей поездки нарушитель создавал аварийные ситуации, выезжая на встречную полосу, к тому же был без водительских прав.

Владелица машины, получившая обратно свой автомобиль, поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за оперативность. Нарушителю теперь предстоит ответить не только за угон, но и за ряд нарушений ПДД, включая отказ от медицинского освидетельствования.