У супругов из Иркутска угнали купленный на годовщину внедорожник

Для супругов из Иркутска 40-летие совместной жизни омрачилось угоном. Внедорожник «Лада Нива», который муж с женой купили в качестве ценного подарка, бесследно исчез с парковки у дома. В полиции объяснили что, в машине не было сигнализации, поэтому 27-летний парень легко разбил стекло и использовав отвертку вместо ключа, поехал на чужой машине к другу.