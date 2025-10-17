13 бывших заключенных пострадали при ДТП с автобусом в Карелии

В Питкярантском районе Карелии произошла авария с участием микроавтобуса, который перевозил бывших заключенных. В результате столкновения с грузовиком пострадали 13 человек, все они госпитализированы. Об этом сообщает телеканал «78».
ДТП случилось на 328-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала». По данным «78», в микроавтобусе «Газель» находились мужчины, недавно освободившиеся из исправительных колоний и заключившие контракт с Министерством обороны РФ. Транспорт следовал из Петрозаводска в направлении поселка Каменка Ленинградской области, где расположен военный учебный центр.
В результате аварии в больницу доставлены 13 человек в состоянии различной степени тяжести. Среди пострадавших оказались пассажиры микроавтобуса, а также водители обоих транспортных средств. Как уточняет телеканал, у многих диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы конечностей и множественные ушибы. Известно, что возраст госпитализированных варьируется от 21 года до 54 лет.