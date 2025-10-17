Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13 бывших заключенных пострадали при ДТП с автобусом в Карелии

В Карелии микроавтобус с бывшими заключенными, недавно подписавшими контракты с Минобороны, попал в ДТП по пути к учебному центру. В больнице находятся 13 пострадавших с серьезными травмами, включая водителей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Питкярантском районе Карелии произошла авария с участием микроавтобуса, который перевозил бывших заключенных. В результате столкновения с грузовиком пострадали 13 человек, все они госпитализированы. Об этом сообщает телеканал «78».

ДТП случилось на 328-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала». По данным «78», в микроавтобусе «Газель» находились мужчины, недавно освободившиеся из исправительных колоний и заключившие контракт с Министерством обороны РФ. Транспорт следовал из Петрозаводска в направлении поселка Каменка Ленинградской области, где расположен военный учебный центр.

В результате аварии в больницу доставлены 13 человек в состоянии различной степени тяжести. Среди пострадавших оказались пассажиры микроавтобуса, а также водители обоих транспортных средств. Как уточняет телеканал, у многих диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы конечностей и множественные ушибы. Известно, что возраст госпитализированных варьируется от 21 года до 54 лет.