Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Здание цеха получило повреждения, есть пострадавшие»: глава Башкирии прокомментировал взрыв на ФПК «Авангард»

Хабиров прокомментировал взрыв на ФПК «Авангард» в Стерлитамаке.

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал инцидент на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке, где сегодня произошел взрыв в одном из цехов. По его словам, причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Хабиров сообщил, что здание цеха получило серьезные повреждения, но все сотрудники завода были своевременно эвакуированы. Он подтвердил, что в результате происшествия есть пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь.

Глава республики также отметил, что на месте происшествия работают все оперативные службы и представители правоохранительных органов.