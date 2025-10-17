«Здание цеха получило повреждения, есть пострадавшие»: глава Башкирии прокомментировал взрыв на ФПК «Авангард»

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал инцидент на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке, где сегодня произошел взрыв в одном из цехов. По его словам, причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.
Хабиров сообщил, что здание цеха получило серьезные повреждения, но все сотрудники завода были своевременно эвакуированы. Он подтвердил, что в результате происшествия есть пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь.
Глава республики также отметил, что на месте происшествия работают все оперативные службы и представители правоохранительных органов.