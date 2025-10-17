Пострадавших достали из-под завалов. Главное о взрыве на предприятии «Авангард»

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Взрыв произошел в одном из цехов предприятия «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии.
- Цех предприятия получил серьезные повреждения.
- Сотрудники завода эвакуированы.
- На месте работают все службы и ведомства.
- Городская больница Стерлитамака перешла на особый режим работы.
- Причины произошедшего устанавливаются.
О пострадавших
- В результате взрыва есть пострадавшие, им оказывается помощь.
- Трех человек достали из-под завалов цеха, всех их доставили в городскую больницу.
- Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести, третий — легкой степени тяжести.