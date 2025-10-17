Мужчина упал в смотровую яму в гараже в Минском районе, на помощь пришли спасатели

В службу МЧС сегодня, 17 октября, поступил сигнал от сотрудников скорой медицинской помощи — на территории частного домовладения в деревне Лесковка мужчина упал в смотровую яму в гараже. Прибывшие на место медики не смогли достать пострадавшего из двухметровой ямы. Они обратились за помощью в МЧС.