Трое пострадавших эвакуированы: появилась информация о жертвах взрыва на ФПК «Авангард»

На месте происшествия дежурят пять бригад скорой помощи. Из Уфы на место ЧП выехала оперативная группа Минздрава республики, а также санитарная авиация, врачи-комбустиологи и бригада психотерапевтов. Специалисты окажут медпомощь на месте и при необходимости эвакуируют пострадавших в Уфу.