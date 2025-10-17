Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое пострадавших эвакуированы: появилась информация о жертвах взрыва на ФПК «Авангард»

Из-под завалов после взрыва на ФПК «Авангард» эвакуировали трех пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

На предприятии «Авангард» в Стерлитамаке продолжаются спасательные операции после взрыва в одном из цехов. Как сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, из-под завалов эвакуировали троих пострадавших.

Всех эвакуированных доставили в городскую больницу № 1 Стерлитамака, где врачи оказывают медицинскую помощь. По словам министра, один из пациентов находится в тяжелом состоянии, второй — средней степени тяжести, третий — легкой степени тяжести.

На месте происшествия дежурят пять бригад скорой помощи. Из Уфы на место ЧП выехала оперативная группа Минздрава республики, а также санитарная авиация, врачи-комбустиологи и бригада психотерапевтов. Специалисты окажут медпомощь на месте и при необходимости эвакуируют пострадавших в Уфу.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что здание цеха получило серьезные повреждения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.