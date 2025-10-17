Из-за взрыва на ФПК «Авангард» пострадали 8 человек — глава Башкирии

По его словам, трое пострадавших уже извлечены из-под завалов и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации, у двух других состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.