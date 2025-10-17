Из-за взрыва на ФПК «Авангард» пострадали 8 человек — глава Башкирии

В результате взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке пострадали восемь человек. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
По его словам, трое пострадавших уже извлечены из-под завалов и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации, у двух других состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Хабиров также сообщил, что на месте происшествия продолжаются поисковые работы. Он уточнил, что остальные работники предприятия находятся вне периметра места взрыва и их жизни ничего не угрожает.
