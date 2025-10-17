Ричмонд
Около 60 человек эвакуировали из ТЦ на юго-западе в Москвы из-за возгорания

Около 60 человек были эвакуированы из торгового центра (ТЦ) «Коньково Пассаж» на Профсоюзной улице в Москве из-за возгорания в вентиляции. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщило ТАСС со ссылкой на представителей городских оперативных служб.

— Вспышка жира в вентиляции произошла в торговом центре. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 60 человек, — говорится в материале.

В подмосковном Долгопрудном эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Город», расположенного на Лихачевском проспекте. Причиной эвакуации стало задымление.

До этого около 700 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Ривьера» на юге Москвы. Кроме того, в конце декабря 2024 года ТЦ «Форт» эвакуировали в столичном районе Отрадное, куда прибыли сотрудники экстренных городских служб.