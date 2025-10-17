Около 60 человек эвакуировали из ТЦ на юго-западе в Москвы из-за возгорания

Около 60 человек были эвакуированы из торгового центра (ТЦ) «Коньково Пассаж» на Профсоюзной улице в Москве из-за возгорания в вентиляции. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщило ТАСС со ссылкой на представителей городских оперативных служб.