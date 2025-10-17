РЕН ТВ: Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве из-за болей в кисти

Советскую и российскую актрису Наталью Варлей госпитализировали в одну из московских клиник из-за появившихся болей в кисти. Врачи провели артистке операцию на руке и сделали эндоскопическое расширение. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.
— Артистка обратилась к медикам еще 8 октября из-за постоянного дискомфорта и продолжительных болей. Такой недуг обычно появляется вследствие перенесенной травмы, либо долгой работы на компьютере, — передает Telegram-канал.
10 октября Mash сообщил, что актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в московскую клинику после жалоб на сильные боли в сердце и тахикардию. В больнице артистка страдала от повышенного давления, одышки, болей в спине и проблем с ногами, из-за чего передвигалась только с поддержкой или с ходунками.
17 октября появилась информация о том, что артистку срочно прооперировали. Обследование выявило, что ее сердце получает недостаточно кислорода. Врачи провели Федосеевой-Шукшиной стентирование сосудов и восстановили сердечный кровоток. В тот же день дочь актрисы опровергла сообщения о якобы экстренной госпитализации, уточнив, что ее матери провели рентгенографическое контрастное исследование.