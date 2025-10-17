РЕН ТВ: Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве из-за болей в кисти

10 октября Mash сообщил, что актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в московскую клинику после жалоб на сильные боли в сердце и тахикардию. В больнице артистка страдала от повышенного давления, одышки, болей в спине и проблем с ногами, из-за чего передвигалась только с поддержкой или с ходунками.