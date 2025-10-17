В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали шестеро военнослужащих и водитель

В Карелии, в районе Питкяранта, днём произошла авария. В ней пострадали шестеро военных и водитель микроавтобуса. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Ленинградского военного округа.
«В результате ДТП получили незначительные травмы шесть военнослужащих по контракту и водитель автомобиля», — говорится в публикации.
Всех пострадавших отвезли в больницу, чтобы им оказали помощь. Всего были госпитализированы восемь человек. По предварительным данным, авария случилась из-за грузовика, который не уступил дорогу микроавтобусу, когда выезжал на главную дорогу.
Для ликвидации последствий ДТП привлекли одну единицу техники и четырех спасателей. Специалисты отключили аккумулятор, транспортировали пострадавших к машине скорой помощи и очистили дорогу от топлива.
