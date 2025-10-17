Ричмонд
В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали шестеро военнослужащих и водитель

Шестеро контрактников получили легкие травмы в ДТП в Карелии.

Источник: Комсомольская правда

В Карелии, в районе Питкяранта, днём произошла авария. В ней пострадали шестеро военных и водитель микроавтобуса. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Ленинградского военного округа.

«В результате ДТП получили незначительные травмы шесть военнослужащих по контракту и водитель автомобиля», — говорится в публикации.

Всех пострадавших отвезли в больницу, чтобы им оказали помощь. Всего были госпитализированы восемь человек. По предварительным данным, авария случилась из-за грузовика, который не уступил дорогу микроавтобусу, когда выезжал на главную дорогу.

Для ликвидации последствий ДТП привлекли одну единицу техники и четырех спасателей. Специалисты отключили аккумулятор, транспортировали пострадавших к машине скорой помощи и очистили дорогу от топлива.

Ранее KP.RU сообщил, что 14-летняя девочка погибла в жестком ДТП, устроенном пьяными подростками на автомобиле.