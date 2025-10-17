Опубликовано видео, на котором запечатлены последствия взрыва на ФПК «Авангард»

Ранее мэрия Стерлитамака сообщала, что взрыв произошел в одном из цехов «Авангарда». Очевидцы рассказывали о громком хлопке, который был слышен даже в соседнем Салавате, а также о толчке, из-за которого задребезжали окна и сработали автомобильные сигнализации.