Опубликовано видео, на котором запечатлены последствия взрыва на ФПК «Авангард»

В социальных сетях появились кадры с последствиями взрыва, произошедшего сегодня на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал инцидент, сообщив, что причины произошедшего устанавливаются. Он подтвердил, что здание цеха получило серьезные повреждения, а сотрудники завода были эвакуированы.
По словам руководителя региона, в результате происшествия есть пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают все оперативные службы и представители правоохранительных органов.
Ранее мэрия Стерлитамака сообщала, что взрыв произошел в одном из цехов «Авангарда». Очевидцы рассказывали о громком хлопке, который был слышен даже в соседнем Салавате, а также о толчке, из-за которого задребезжали окна и сработали автомобильные сигнализации.
