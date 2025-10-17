Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел в цехе нитроузла

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина, что сотрудникам экстренных служб удалось достать из-под завалов на месте взрыва на заводе «Авангард» троих человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Также сообщается, что в настоящий момент под завалами остаются еще пять человек.