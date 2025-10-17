Больница Стерлитамака переведена на особый режим работы после взрыва на «Авангарде»

Взрыв, произошедший сегодня, 17 октября, в цехе предприятия «Авангард» в Стерлитамаке, привел к значительным последствиям. По последним данным, в результате ЧП пострадали восемь человек, трое из которых были доставлены в городскую больницу. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации, у двоих других состояние средней тяжести.