Больница Стерлитамака переведена на особый режим работы после взрыва на «Авангарде»

Больницу Стерлитамака перевели на особый режим из-за взрыва на «Авангарде».

Источник: Комсомольская правда

Взрыв, произошедший сегодня, 17 октября, в цехе предприятия «Авангард» в Стерлитамаке, привел к значительным последствиям. По последним данным, в результате ЧП пострадали восемь человек, трое из которых были доставлены в городскую больницу. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации, у двоих других состояние средней тяжести.

Медицинское учреждение Стерлитамака переведено на особый режим работы для оказания всей необходимой помощи пострадавшим. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные операции при участии всех экстренных служб.

Ранее поступали сообщения от очевидцев о мощном хлопке, который был слышен даже в соседнем Салавате, а также о вибрациях, вызвавших срабатывание автомобильных сигнализаций. Ситуация остается на контроле властей республики.

