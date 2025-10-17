В результате крупных ДТП в Щербинке пострадали два человека

В пятницу, 17 октября, в подмосковной Щербинке произошло два ДТП, в которых суммарно поучаствовали 15 автомобилей.
Обе аварии случились недалеко друг от друга, у моста на Остафьевском шоссе, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
В одном случае столкнулись четыре автомобиля, в другом — 11.
В результате аварий пострадали два человека: один взрослый и один ребенок. Из-за нагромождения побитых машин движение в область было полностью перекрыто.
Другое крупное ДТП произошло в четверг, 16 октября, в Амурской области. У города Свободный автобус, везший сотрудников газохимического предприятия, врезался в легковушку, сошел с дороги и опрокинулся. В результате аварии пострадали 49 человек, 13 из которых госпитализировали в состоянии средней тяжести, и еще одного — в тяжелом. Один из пассажиров погиб.