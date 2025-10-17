В результате крупных ДТП в Щербинке пострадали два человека

Другое крупное ДТП произошло в четверг, 16 октября, в Амурской области. У города Свободный автобус, везший сотрудников газохимического предприятия, врезался в легковушку, сошел с дороги и опрокинулся. В результате аварии пострадали 49 человек, 13 из которых госпитализировали в состоянии средней тяжести, и еще одного — в тяжелом. Один из пассажиров погиб.