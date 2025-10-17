Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский опаздывает на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский опаздывает на встречу с американским главой Дональдом Трампом в Белом доме. Американские представители ждут его уже более 20 минут.

Владимир Зеленский опаздывает на встречу с Трампом на 25 минут.

Президент Украины Владимир Зеленский опаздывает на встречу с американским главой Дональдом Трампом в Белом доме. Американские представители ждут его уже более 20 минут.

В настоящий момент зарубежные и российские журналисты транслируют мероприятие. При этом отмечается, что Зеленский опаздывает уже более, чем на 28 минут. В настоящий момент у входа в Белый дом столпились журналисты, морпехи и другие представители США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше