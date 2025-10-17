Владимир Зеленский опаздывает на встречу с Трампом на 25 минут.
Президент Украины Владимир Зеленский опаздывает на встречу с американским главой Дональдом Трампом в Белом доме. Американские представители ждут его уже более 20 минут.
В настоящий момент зарубежные и российские журналисты транслируют мероприятие. При этом отмечается, что Зеленский опаздывает уже более, чем на 28 минут. В настоящий момент у входа в Белый дом столпились журналисты, морпехи и другие представители США.
