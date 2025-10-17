Больницу Стерлитамака перевели на особый режим после взрыва на «Авангарде»

В Стерлитамаке городскую больницу перевели на особый режим из-за взрыва на оборонном заводе «Авангард», сообщает Минздрав Башкирии. Об этом ТАСС стало известно после запроса в ведомство.
«Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы», — заявили в региональном Минздраве.
Инцидент произошёл в одном из производственных цехов. В результате взрыва обрушилась стена здания. Спасательные работы продолжаются. По информации Минздрава, из-под завалов извлекли одного человека.
Жители разных районов города слышали сильный взрыв, после которого над заводом поднялся густой дым. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что здание цеха получило значительные повреждения.
