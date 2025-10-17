После взрыва на ФКП «Авангард» появились фейки об эвакуации Стерлитамака

Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов опроверг распространяющуюся в социальных сетях ложную информацию о последствиях взрыва на предприятии «Авангард». Он заявил, что никаких официальных заявлений об эвакуации города не делалось, и подчеркнул, что жителям ничего не угрожает.
Градоначальник сообщил, что на предприятии нет пожара и выделения вредных веществ в атмосферу. Шаймарданов призвал горожан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться панике.
Напомним, что в результате взрыва в цехе предприятия пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы. По данным главы Башкирии Радия Хабирова, одна из пациенток находится в тяжелом состоянии в реанимации, у двоих других состояние средней тяжести. Больница Стерлитамака переведена на особый режим работы для оказания помощи пострадавшим.
