После взрыва на ФКП «Авангард» появились фейки об эвакуации Стерлитамака

Напомним, что в результате взрыва в цехе предприятия пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы. По данным главы Башкирии Радия Хабирова, одна из пациенток находится в тяжелом состоянии в реанимации, у двоих других состояние средней тяжести. Больница Стерлитамака переведена на особый режим работы для оказания помощи пострадавшим.