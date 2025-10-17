Задержан зампред комитета городского хозяйства администрации Калининграда

Согласно информации ведомства, в декабре 2023 года неизвестные направили на рассмотрение закупочной комиссии «Управления капитального строительства» предложение по поводу поставки двух мраморных скамеек по явно завышенной стоимости в рамках регионального проекта. В итоге позже заказчику предоставили недостоверные документы по поводу стоимости, качества товара и стране изготовителе.