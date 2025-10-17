Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержан зампред комитета городского хозяйства администрации Калининграда

Задержан заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Мужчина был задержан 16 октября, заявили в суде.

Задержан заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации ГО “Город Калининград”», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что мужчина был задержан 16 октября.

Согласно информации ведомства, в декабре 2023 года неизвестные направили на рассмотрение закупочной комиссии «Управления капитального строительства» предложение по поводу поставки двух мраморных скамеек по явно завышенной стоимости в рамках регионального проекта. В итоге позже заказчику предоставили недостоверные документы по поводу стоимости, качества товара и стране изготовителе.