Зеленский опоздал на встречу с Трампом на 29 минут и пришел без галстука

Изначально переговоры должны были начаться в 20:00 по мск. Сообщалось, что встреча продлится два часа и будет проходить в закрытом формате. В итоге Зеленский опоздал почти на полчаса. В настоящий момент мероприятие транслируют как зарубежные, так и российские журналисты.