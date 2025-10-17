Ричмонд
Восемь человек пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом на трассе в Карелии

Восемь человек получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем в Питкярантском районе Карелии. Об этом информирует Главное управление МЧС России по Республике Карелия в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Дорожное происшествие случилось в 12:40 по московскому времени на 328-м километре федеральной трассы «А-121». Спасатели оперативно прибыли на место аварии и эвакуировали всех пострадавших из повреждённых транспортных средств. Все восемь человек были переданы бригадам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации в медицинские учреждения.

Специалисты МЧС провели необходимые аварийно-спасательные работы, включая отключение аккумуляторной батареи в повреждённом транспорте. Также был ликвидирован разлив топлива с дорожного полотна. В операции по ликвидации последствий ДТП было задействовано четыре сотрудника и одна единица специальной техники.

Ране сообщалось, что 14 человек были госпитализированы после ДТП с участием автобуса с 50 вахтовиками в Амурской области. По данным регионального Минздрава, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

