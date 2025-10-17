Восемь человек пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом на трассе в Карелии

Дорожное происшествие случилось в 12:40 по московскому времени на 328-м километре федеральной трассы «А-121». Спасатели оперативно прибыли на место аварии и эвакуировали всех пострадавших из повреждённых транспортных средств. Все восемь человек были переданы бригадам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации в медицинские учреждения.