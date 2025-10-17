Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за взрыва на ФКП «Авангард» завели уголовное дело

СК завел уголовное дело из-за взрыва на «Авангарде».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии возбудили уголовное дело после взрыва на ФКП «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры республики.

Дело завели по статье за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Для координации работы спецслужб и правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора Башкирии Сергей Воротынцев. На месте работают следователи и криминалисты аппарата следственного управления совместно с сотрудниками МВД, МЧС и другими экстренными службами.

Ведомства подтвердили, что в результате инцидента имеются пострадавшие, точное количество которых устанавливается. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.