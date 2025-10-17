Из-за взрыва на ФКП «Авангард» завели уголовное дело

В Башкирии возбудили уголовное дело после взрыва на ФКП «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры республики.
Дело завели по статье за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Ведомства подтвердили, что в результате инцидента имеются пострадавшие, точное количество которых устанавливается. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.