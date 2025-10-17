Лопнувшее колесо авто стало причиной ДТП на МКАД

Сегодня, 17 октября, около 18.10 19-летний водитель Seat двигался по внешнему кольцу МКАД. По предварительной информации, в районе 28-го км у автомобиля лопнуло колесо, машина вошла в неуправляемый занос, въехала в отбойник, после чего столкнулась с попутным Citroen.