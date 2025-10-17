Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лопнувшее колесо авто стало причиной ДТП на МКАД

В результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лопнувшее колесо стало причиной дорожной аварии на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня, 17 октября, около 18.10 19-летний водитель Seat двигался по внешнему кольцу МКАД. По предварительной информации, в районе 28-го км у автомобиля лопнуло колесо, машина вошла в неуправляемый занос, въехала в отбойник, после чего столкнулась с попутным Citroen.

В результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.

Госавтоинспекторы напомнили водителям о необходимости надлежащего контроля за техническим состоянием транспорта. «Участие в дорожном движении транспортного средства при наличии технических неисправностей запрещается. Берегите себя и своих близких», — подчеркнули в УГАИ. -0-