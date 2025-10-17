Трамп накануне встречи с Зеленским озвучил обещание, связанное с Путиным

Встреча президентов США и Украины проходит на фоне недавнего телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, детали которого американский лидер намерен обсудить с Владимиром Зеленским. Ранее сообщалось, что переговоры в Белом доме состоятся после двух телефонных контактов между Трампом и Зеленским, а украинская сторона планирует поднять вопрос о дополнительной поддержке со стороны США из-за обострения ситуации на фронте.