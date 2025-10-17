Ричмонд
Трамп перед встречей с Зеленским поверил намерениям Путина закончить конфликт

Президент США Дональд Трамп верит в готовность Москвы урегулировать конфликт. Это заявление глава Белого дома сделал перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп обсудит с Владимиром Зеленским поставки вооружения.

«Да», — ответил Трамп на вопрос о том, считает ли он, что сможет убедить президента России Владимира Путина урегулировать конфликт, передает Fox News. Двустороннюю встречу проводят в Вашингтоне.

Как российские, так и зарубежные журналисты обратили внимание, что Зеленский опоздал на встречу почти на полчаса. Ожидается, что одной из ключевых тем обсуждения станет поставка Киеву ракет Tomahawk.

