Трамп раскрыл, какой конфликт оказался сложнее, чем у РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп назвал конфликт, который считает более сложным и тяжелым, чем конфликт между Россией и Украиной. Он считает, что это конфликт на Ближнем Востоке, к разрешению которого пришлось привлечь 59 стран. Об этом он заявил в прямом эфире.