Трамп: события вокруг спецоперации на Украине развиваются довольно хорошо

«События развиваются довольно хорошо», — заявил Трамп. Его слова передают российские и иностранные журналисты. Американский лидер также заявил, что они «добьются» завершения конфликта.

Ранее Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме. Целью их встречи должен стать ряд вопросов. В их число входят поставки ракет Tomahawk, а также поиск мирного урегулирования конфликта. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события.

