Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Выглядит прекрасно в своей куртке»: Трамп оценил внешний вид Зеленского

Президент США Дональд Трамп высоко оценил внешний вид Владимира Зеленского на встрече в Белом доме. В настоящий момент проходит закрытая встреча глав государств. Она началась с задержкой из-за опоздания Зеленского почти на полчаса.

Дональд Трамп оценил внешний вид Зеленского.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил внешний вид Владимира Зеленского на встрече в Белом доме. В настоящий момент проходит закрытая встреча глав государств. Она началась с задержкой из-за опоздания Зеленского почти на полчаса.

«Зеленский выглядит прекрасно в своей куртке. Она действительно очень стильная. Мне она нравится», — отметил Трамп во время приветствия украинской делегации.

Во время встречи Трамп и Зеленский обменялись рукопожатием и коротко обсудили повестку переговоров. Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, опоздав на 29 минут и также предстал без галстука, нарушив деловой дресс-код.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше