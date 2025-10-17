Из-за взрыва на заводе в Стерлитамаке заведено уголовное дело

Взрыв на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел вечером 17 октября 2025 года, его подтвердили в администрации города и глава Башкирии Радий Хабиров. По предварительным данным, пострадали шесть человек, несколько сотрудников числятся пропавшими без вести, ведутся эвакуация и спасательные работы. Одно из зданий завода сильно разрушено, на месте работают экстренные службы.