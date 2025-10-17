Из-за взрыва на заводе в Стерлитамаке заведено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено из-за нарушения требований промышленной безопасности, сообщили в ведомстве.
Из-за взрыва на химзаводе «Авангард» в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Башкирия.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из промышленных предприятий города Стерлитамака», — сообщило ведомство в telegram-канале. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Взрыв на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел вечером 17 октября 2025 года, его подтвердили в администрации города и глава Башкирии Радий Хабиров. По предварительным данным, пострадали шесть человек, несколько сотрудников числятся пропавшими без вести, ведутся эвакуация и спасательные работы. Одно из зданий завода сильно разрушено, на месте работают экстренные службы.