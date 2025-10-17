Движение на Ленинском проспекте затруднено на два километра из-за аварии

На Ленинском проспекте в районе дома 109 произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В ведомстве уточнили, что на месте аварии работают оперативные службы города.
— Движение в районе ДТП затруднено на два километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших пока неизвестны.
16 октября в Щербинке, расположенной в Новой Москве, произошло сразу две массовые аварии. В совокупности в ДТП приняли участие 15 автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека. К авариям привело обледенение дорожного покрытия.
Ранее на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова в Уфе произошла авария с участием 12 автомобилей, в том числе двух грузовиков. В результате ДТП несколько человек погибли, пострадавших доставили в медицинские учреждения.