Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп честно ответил, что ему нравится в войнах

Президент США Дональд Трамп любит останавливать войны и конфликты. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Конфликт на Украине также будет завершен, нужно лишь подождать, заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп любит останавливать войны и конфликты. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«У нас никогда не было президента, который бы решил хотя бы одну войну, многие начинают войны, но не заканчивают их. Я люблю заканчивать конфликты», — заявил Трамп. Он также отметил, что конфликт на Украине также будет завершен, нужно лишь подождать.

Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал свою приверженность скорейшему завершению конфликта на Украине и заявлял о готовности привлечь к переговорам лидеров России и Украины. На Генассамблее ООН он отмечал, что поддерживает хорошие отношения с Владимиром Путиным и уверен в возможности быстро достичь мира. Однако Трамп также выражал разочарование отсутствием заметного прогресса в урегулировании ситуации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше