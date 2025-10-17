Трамп неожиданно ответил на вопрос о возможности Украины вернуть утраченные территории

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина способна вернуть контроль над всеми утрачеными территориями при поддержке Евросоюза. Однако это заявление было раскритиковано в ЕС как ошибочное. Кроме того, эксперт Хельсинкского университета Туомас Малинен отмечал, что Украина рискует не только не восстановить прежние границы, но и утратить государственность, а действия Белого дома называл провальными.