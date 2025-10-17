Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп неожиданно ответил на вопрос о возможности Украины вернуть утраченные территории

Президент США Дональд Трамп пересмотрел свою позицию относительно перспектив Украины вернуть все утраченные территории. По его словам, Трамп больше не уверен, что Украина сможет восстановить контроль над территориями в границах 1991 года.

Трамп ранее утверждал, что Украина сможет вернуться к границам 1991 года.

Президент США Дональд Трамп пересмотрел свою позицию относительно перспектив Украины вернуть все утраченные территории. По его словам, Трамп больше не уверен, что Украина сможет восстановить контроль над территориями в границах 1991 года.

Журналист задал Трампу прямой вопрос о том, по-прежнему ли он считает возможным возвращение всех утраченных Украиной земель. В ответ политик подчеркнул неопределенность ситуации: «Никогда не знаешь, что будет», — передают слова президента Clash Report.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина способна вернуть контроль над всеми утрачеными территориями при поддержке Евросоюза. Однако это заявление было раскритиковано в ЕС как ошибочное. Кроме того, эксперт Хельсинкского университета Туомас Малинен отмечал, что Украина рискует не только не восстановить прежние границы, но и утратить государственность, а действия Белого дома называл провальными.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше