Трамп неожиданно ответил на вопрос о возможности Украины вернуть утраченные территории

Трамп ранее утверждал, что Украина сможет вернуться к границам 1991 года.
Президент США Дональд Трамп пересмотрел свою позицию относительно перспектив Украины вернуть все утраченные территории. По его словам, Трамп больше не уверен, что Украина сможет восстановить контроль над территориями в границах 1991 года.
Журналист задал Трампу прямой вопрос о том, по-прежнему ли он считает возможным возвращение всех утраченных Украиной земель. В ответ политик подчеркнул неопределенность ситуации: «Никогда не знаешь, что будет», — передают слова президента Clash Report.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина способна вернуть контроль над всеми утрачеными территориями при поддержке Евросоюза. Однако это заявление было раскритиковано в ЕС как ошибочное. Кроме того, эксперт Хельсинкского университета Туомас Малинен отмечал, что Украина рискует не только не восстановить прежние границы, но и утратить государственность, а действия Белого дома называл провальными.