Трамп оценил возможность появления Зеленского на встрече лидера США с Путиным

Трамп заявил, что его встреча с Путиным будет двусторонней, без явного участия Зеленского.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное участие Владимира Зеленского во встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на ближайшее время в Венгрии. По словам американского лидера, переговоры пройдут в двустороннем формате, однако президент Украины будет находиться «на связи». Данное заявление прозвучало на пресс-конференции с журналистами в Белом доме перед предстоящей встречей.
«Вероятно, это будет двойная встреча, но… Зеленский будет на связи», — заявил Трамп на брифинге для журналистов в Вашингтоне. В Белом доме уточнили, что коммуникация с Владимиром Зеленским будет обеспечена по защищенным каналам связи.
Сама встреча пройдет в закрытом режиме. Открытая часть прошла в течение сорока минут. Ожидается, что Трамп и Зеленский за закрытыми дверями обсудят мир на Украине, а также потенциальные военные поставки Киеву со стороны США.