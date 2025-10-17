Трамп оценил возможность появления Зеленского на встрече лидера США с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное участие Владимира Зеленского во встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на ближайшее время в Венгрии. По словам американского лидера, переговоры пройдут в двустороннем формате, однако президент Украины будет находиться «на связи». Данное заявление прозвучало на пресс-конференции с журналистами в Белом доме перед предстоящей встречей.