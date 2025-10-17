Трамп признался, что его нагло обманули насчет Нобелевской премии

Трампу обещали вручить Нобелевскую премию мира после завершения следующей войны, заявил лидер Штатов.
Президента США Дональда Трампа обманули с Нобелевской премией мира, обещая вручить ее после завершения следующей войны. Об этом лидер Штатов рассказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
«Я закончил восемь войн, и мне каждый раз говорили: “Закончишь следующую — получишь Нобелевскую премию”. Но премию так и не дали», — заявил Трамп.
Ранее эксперты связывали отказ вручить Трампу Нобелевскую премию мира с позицией европейских элит, которые стремились подчеркнуть свою независимость от США и отдавали предпочтение конкретным делам, а не политическим фигурам. В 2025 году лауреатом премии стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, хотя Трампа также рассматривали среди претендентов, а Украина и Россия выражали готовность поддержать его номинацию при определенных условиях.