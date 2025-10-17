Ричмонд
Глава Пентагона явился на встречу Трампа и Зеленского в цветах флага РФ

Глава Пентагона Пит Хегсет появился на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в галстуке, который напоминал цвета российского триколора. Это заметили 17 октября зрители канала Fox News, который вел трансляцию.

Глава Пентагона надел галстук в цветах российского триколора.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп честно ответил, что ему нравится в войнах.

Окружающих удивил выбор аксессуара главы Пентагона на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Галстук Хегсета сегодня — красные, синие и белые полосы. Символика напоминает флаг России.

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с Дональдом Трампом. В ходе встречи президент Украины намерен обсудить возможность получения ракет Tomahawk, а также новых комплексов противовоздушной обороны.

