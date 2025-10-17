Женщина избила собаку ногами в подъезде дома на юго-западе Москвы

6 октября на улице Юбилейной в подмосковном Подольске мужчина жестоко избил собаку-инвалида во дворе жилого дома. Согласно одной из версий, хозяйка животного, у которого не работают задние лапы, ненадолго оставила питомца на улице. В это время к собаке подошел нетрезвый мужчина, и после того как животное укусило его, он вытащил его из коляски, несколько раз ударил собаку ногой, бросил ее о землю, а затем направился в подъезд.