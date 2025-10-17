Женщина избила собаку ногами в подъезде дома на юго-западе Москвы

В парадной жилого дома на Самаркандском бульваре в столице жительница взяла собаку за ошейник, бросила ее в лифт и несколько раз ударила ее ногой. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Действия попали на записи камер видеонаблюдения, запись была опубликована в чате дома. Неравнодушная жительница дома обратилась в правоохранительные органы, — отметила представитель прокуратуры.
Кузьминская межрайонная прокуратура взяла под контроль доследственную проверку по заявлению о жестоком обращении с животными.
6 октября на улице Юбилейной в подмосковном Подольске мужчина жестоко избил собаку-инвалида во дворе жилого дома. Согласно одной из версий, хозяйка животного, у которого не работают задние лапы, ненадолго оставила питомца на улице. В это время к собаке подошел нетрезвый мужчина, и после того как животное укусило его, он вытащил его из коляски, несколько раз ударил собаку ногой, бросил ее о землю, а затем направился в подъезд.
Позднее мужчина объяснил свой поступок тем, что он предположил, что собаку забыли на улице, и решил отвести ее домой. После произошедшего он отправился в травмпункт, а позже вернулся домой, где его уже ждали полицейские.