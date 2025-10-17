Опубликовано видео, на котором запечатлен взрыв на ФКП «Авангард»

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке. На кадрах видна мощная вспышка и последующее задымление над промышленной зоной.
По последним официальным данным, в результате ЧП пострадали восемь человек. Трое из них госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака, переведенную на особый режим работы. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации, у двоих других состояние средней тяжести.
Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов опроверг распространяющуюся в соцсетях фейковую информацию, заявив, что никакой эвакуации из города не объявлялось, а выброса вредных веществ не произошло. Он призвал горожан доверять только официальным источникам.
Прокуратура Башкирии взяла на контроль ход расследования. Для координации работы спецслужб на место происшествия выехал заместитель прокурора республики Сергей Воротынцев. Поисково-спасательные операции на предприятии продолжаются.
