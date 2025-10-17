Опубликовано видео, на котором запечатлен взрыв на ФКП «Авангард»

По последним официальным данным, в результате ЧП пострадали восемь человек. Трое из них госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака, переведенную на особый режим работы. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации, у двоих других состояние средней тяжести.