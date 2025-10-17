Трампа заинтересовала идея построить прямой туннель до России

Дональда Трампа заинтересовала возможно проложить необычный маршрут между РФ и США.
Идея построить туннель между территорией РФ и Аляской выглядит «интересной». В этом признался американский президент Дональд Трамп.
«Это интересно. Это (создание туннеля до России — прим. URA.RU) приведет нас к большому количеству полезных ископаемых», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов, передает Clash Report.
Пресс-конференция была организована в Белом доме в рамках двухстороннего саммита с украинским лидером Владимиром Зеленским, который опоздал на встречу и в очередной раз нарушил дресс-код. Открытая часть длилась примерно 40 минут. Подробнее о событии узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.