Открытые переговоры Трампа и Зеленского завершены

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и Трампа в Белом доме была посвящена вопросам урегулирования конфликта на Украине и возможным поставкам ракет Tomahawk. Трамп подчеркнул, что США стремятся к долгосрочному миру и надеются избежать новых военных поставок, а также отметил готовность России к разрешению ситуации.