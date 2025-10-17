Пять человек все еще под завалами: восемь человек стали жертвами взрыва на ФКП «Авангард» в Стерлитамаке

Под завалами после взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке находятся пять человек. Об этом сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов, уточнив, что информация о возможных пострадавших поступила от руководства предприятия.
По словам градоначальника, в настоящее время на месте происшествия ведутся активные поисково-спасательные работы. Трое пострадавших уже доставлены в Городскую клиническую больницу № 1 Стерлитамака, где одной из пациенток диагностировано тяжелое состояние.
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.
Мэр Стерлитамака опроверг распространяющуюся в соцсетях ложную информацию, подтвердив отсутствие выброса вредных веществ в атмосферу и необходимости эвакуации населения.
Ситуация остается на контроле экстренных служб и правоохранительных органов.
