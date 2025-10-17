Скандальный брат короля Британии принц Эндрю отрекся от титула из-за Эпштейна

В 2019 году в США против Джеффри Эпштейна были выдвинуты обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает наказание вплоть до 40 лет лишения свободы. Кроме того, ему вменялся сговор с целью вовлечения несовершеннолетних в подобную деятельность, за что может быть назначено до пяти лет заключения. Как следует из материалов обвинения, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, приглашая их в свои резиденции, находившиеся в Нью-Йорке и Флориде. За это он выплачивал пострадавшим денежные суммы наличными в размере нескольких сотен долларов, а некоторых из них впоследствии привлекал к вербовке новых девушек. Известно, что на момент совершения преступлений возраст части жертв не превышал 14 лет.