Скандальный брат короля Британии принц Эндрю отрекся от титула из-за Эпштейна

Принц Эндрю отрицает свою связь со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.
Принц Эндрю, являющийся сыном покойной королевы Великобритании Елизаветы II и братом действующего монарха Карла III, объявил о намерении отказаться от использования всех своих королевских титулов и почестей, включая звание герцога Йоркского. Данное решение было принято на фоне начала нового расследования, связанного с его контактами с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, а также в связи с обвинениями, ранее выдвинутыми против принца Вирджинией Джуффре.
«Как я уже говорил ранее, я решительно отрицаю выдвинутые против меня обвинения», — передает заявление принца Эндрю о его связи со скандальным финансистом Sky News. Он также подчеркнул, что решение было принято после консультаций с королем Великобритании и другими членами семьи.
В 2019 году в США против Джеффри Эпштейна были выдвинуты обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает наказание вплоть до 40 лет лишения свободы. Кроме того, ему вменялся сговор с целью вовлечения несовершеннолетних в подобную деятельность, за что может быть назначено до пяти лет заключения. Как следует из материалов обвинения, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, приглашая их в свои резиденции, находившиеся в Нью-Йорке и Флориде. За это он выплачивал пострадавшим денежные суммы наличными в размере нескольких сотен долларов, а некоторых из них впоследствии привлекал к вербовке новых девушек. Известно, что на момент совершения преступлений возраст части жертв не превышал 14 лет.
В том же 2019 году Эпштейн был найден мертвым в камере предварительного заключения, где он ожидал суда по делу о сексуальной торговле. Согласно официальному заключению расследования, причиной смерти стало самоубийство. Вместе с тем в течение длительного времени в СМИ и общественном пространстве распространялись различные конспирологические версии, связанные с обстоятельствами гибели финансиста, в том числе предположения об исчезновении записей с камер видеонаблюдения, опубликованных американскими властями в день его смерти.
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о тесных контактах принца Эндрю с Джеффри Эпштейном, осужденным за торговлю несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В 2019 году в прессе были опубликованы компрометирующие фотографии и электронные письма, указывающие на связь герцога с предполагаемыми жертвами, что привело к скандалу и отстранению Эндрю от исполнения публичных обязанностей.