Солдаты РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО.
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации на Украине, организовав прорыв в Днепропетровской и Харьковской областях. Также ВСУ потеряли почти половину своего личного состава в Сумской области. Главное о спецоперации на Украине за 17 октября — в материале URA.RU.
Впечатляющий прорыв: обстановка в Днепропетровской и Харьковской областях.
Минобороны РФ сообщило о прорыве в зоне проведения СВО на Украине. В течение дня были освобождены три населенных пункта.
В Днепропетровской области подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Приволье, передает Пятый канал. На видео, предоставленным оборонным ведомством, запечатлено, как российский беспилотник поражает позиции ВСУ, также были видны ракетные удары по украинским силам, включая личный состав и технику. Удержание Приволья, небольшого, но стратегически важного пункта, позволяет российским военным усилить давление на противника и расширить зону контроля в регионе.
Кроме того, успешные действия были отмечены в Харьковской области, где были освобождены два населенных пункта — Песчаное и Тихое. Операция по освобождению Песчаного проводилась бойцами из группировки «Запад» при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и ударных беспилотников, которые наносили точечные удары по позициям и укреплениям противника.
Подразделения 47-й танковой дивизии уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ. После зачистки населенного пункта, обезвреживания минно-взрывных устройств и занятия ключевых опорных пунктов на освобожденных позициях был водружен российский флаг.
Ранее в этот же день поступило сообщение от координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева о нанесении удара по району железнодорожного вокзала в городе Городня Черниговской области. Там, по его данным, расположен склад техники, используемой для обучения ВСУ иностранными инструкторами.
ВСУ массово теряют своих людей под Сумами.
В этот день ВСУ также предприняли попытку контратаки в районе населенного пункта Алексеевка Сумской области, однако понесли значительные потери и были вынуждены отступить. Об этом журналистам сообщили в российских силовых структурах.
По информации источников, штурмовая группа ВСУ, состоящая из бойцов 225-го отдельного штурмового полка, выдвинулась для проведения контратаки на сумском направлении. Однако их продвижение было своевременно выявлено российской разведкой. Противник потерял до половины личного состава участвовавшей в атаке группы, после чего оставшиеся военнослужащие были вынуждены отступить на исходные позиции.
Массовый удар «Кинжалами» по ВСУ.
В Минобороны также рассказали, что российские военные нанесли семь групповых и один массированный удар по объектам ВПК Украины. Удары стали ответной мерой на террористические действия Киева, подчеркнули в ведомстве.
Удары пришлись по складам боеприпасов, местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Также были поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.
В ведомстве уточнили, что для ударов применялись высокоточные ракеты большой дальности «Кинжал» и ударные беспилотники. Атаки осуществлялись как с земли, так и с воздуха. По данным Минобороны, все поставленные задачи выполнены, объекты получили существенные повреждения.