Цвета флага РФ напротив Зеленского и туннель до России: главное с пресс-конференции Трампа и Зеленского

Также в ходе переговоров Трамп подтвердил подготовку к двусторонней встрече с Владимиром Путиным в Венгрии, отметив, что российский лидер ему нравится. При этом Зеленский, по словам Трампа, «будет на связи». Украинский президент, в свою очередь, предложил обмен дронов на ракеты, на что Трамп выразил заинтересованность.