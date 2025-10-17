Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнало о целой презентации Киева для Трампа о Tomahawk

Делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским подготовила для президента США Дональда Трампа специальную презентацию о потенциальном использовании ракет Tomahawk украинскими военными. Об этом сообщил репортер агентства Reuters Грэм Слэттери.

В презентации украинская делегация рассказала о том, как она использовала бы ракеты.

Делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским подготовила для президента США Дональда Трампа специальную презентацию о потенциальном использовании ракет Tomahawk украинскими военными. Об этом сообщил репортер агентства Reuters Грэм Слэттери.

«Украинская делегация приготовила презентацию для Трампа о том, как она использовала бы Tomahawk, если бы они были предоставлены, и об эффекте, который бы они оказали на военные действия», — написал журналист на своей странице в соцсети X (Twitter) со ссылкой на источник.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании заявил о возможности получения Украиной ракет Tomahawk после встречи с Дональдом Трампом и отметил, что до этого ВСУ использовали только собственное дальнобойное оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что передача таких ракет приведет к росту напряженности и вынудит Россию принять ответные меры.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше